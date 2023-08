Una publicación de Wanda Nara en las redes sociales puso en duda la versión de su enfermedad

“Fue todo muy rápido para mí. Me hice análisis porque viajaba y, como se filtró, no salió como esperaba. Me dijeron que no podía subirme a un avión y no se sabía por cuanto tiempo. Fue un shock para toda la familia. Dudo mucho sobre hablar del tema porque la gente te juzga. En este momento prefiero guardármelo. Cuando esté un poquito más fuerte lo voy a contar, me hubiese gustado que fuese de otra manera. Nunca jugaría con un tema de salud. La salud es el límite”, sostuvo al aire de Telefe Noticias.