Los Pumas: ensayo final en Madrid

Entre los relevos estará Ovejero, quien jugó en Tucumán Rugby hasta los 19 años antes de partir hacia España. “Será extraño enfrentar al país donde nací y me crié, y que me dio la cultura del rugby”, confesó el primera línea, quien al igual que Iñaki, lamenta que España no esté entre los 20 mundialistas por una cuestión extradeportiva (fue descalificada y reemplazada por Rumania luego de que se comprobara que había utilizado al pilar neerlandés Gavin van der Berg que no cumplía con el tiempo mínimo de residencia para ser elegible). “Para mí es muy especial jugar este partido, porque significa mucho para nuestra selección de España, sobre todo después de lo que pasó. Nos merecíamos ir porque en el campo lo habíamos logrado. Jugar contra uno de los mejores equipos del mundo me quita un poco la pena de lo que nos pasó en la clasificación”, asegura Santiago, quien actualmente juega en Stade Niçois, del Federale 1 francés.