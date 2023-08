Causa "Marita" Verón: imputaron a dos popes sindicales por posible encubrimiento

¿Por qué trajeron el cuerpo a Tucumán y no lo ocultaron en La Rioja? Ese es otro de los grandes interrogantes que tiene esta línea de investigación. Sin embargo, los especialistas en el caso sostienen que fue por una sola razón: los responsables querían que el cuerpo sea encontrado en Tucumán para que la pista riojana, que ya estaba siendo investigada, fuera descartada. Pero algo sucedió en el medio y el plan no se terminó de concretar. No existe ningún indicio de qué pudo haber pasado con su cuerpo.