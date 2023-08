El ingreso del país al Brics se coló en la campaña

Parlamentarios también evaluaron la pertinencia del Congreso para avalar o no el ingreso de la Argentina al Brics. Algunos entienden que sería discutible, porque no es un tratado de integración. “Tratados similares te obligan a hacerlo con países democráticos, que respeten los derechos humanos”, dijo López. Rodríguez opinó que la participación del Congreso no debería eludirse. En JxC no había una sola postura.