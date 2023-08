En Aguilares descartan que la muerte de la diseñadora trans haya sido provocada

Con candado

“Al abrir la puerta observé que venía desde la vivienda del vecino. Con otro hombre corrimos a auxiliar a Alexa pero tenía la puerta de entrada con un candado puesto desde el interior. Entonces destruimos el cerramiento, pero no podíamos hacer nada porque el humo era espeso y muy tóxico. Solo se oía el crujir de las cosas que ardían” relató. “Los bomberos llegaron a los pocos minutos y fueron los que se encargaron de extinguir el incendio. Pese a todo no se podía respirar cerca” añadió. A Alexa los vecinos no le conocían pareja. Antes del siniestro no observaron ningún movimiento extraño en el lugar, ni ruidos.