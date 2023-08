Cartas de lectores: Escuela Técnica de Tafí Viejo

Como papá de un alumno turno noche de la Escuela Técnica de Tafí Viejo vengo observando hace tiempo ciertos temas que llaman la atención; ejemplo uno es la inundación del taller un día de tormenta y a la fecha no observé fue se implementarán medidas de prevención; se avecina la época de lluvias y nada se hizo aún. Otro tema son las clases de educación física que tienen los chicos de este turno, ya que no sé por qué realizan esta actividad sólo un día a la semana, dos horas seguidas, violando las normas internacionales de salud para jóvenes. A todo esto agrego también que hace meses mantuvimos una reunión con distintos funcionarios que prometieron respetar y validar el pedido de los padres en cuanto al horario de ingreso a clases. Pasan los días y no tenemos novedades; espero nuestras autoridades de educación definan todo lo conversado en aquella reunión para darnos tranquilidad y que esté establecimiento recupere el brillo de otras épocas.