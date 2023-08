Recaudaban dinero para el trasplante de su hijo en Estados Unidos, pero la suba del dólar los obligó a volver a empezar

“Primero tuvimos que explicar que lamentablemente en nuestro país todos los niños trasplantados con el diagnóstico de Adrenoleucodistrofia murieron, no hay casos de sobrevida; mientras que Health Fairview Center for Pediatric Bone Marrow and Transplantation de la Universidad de Minnesota lleva 175 niños trasplantados con éxito, entre ellos los dos hermanos de Benja, que hoy se encuentran en excelente estado”, explicó.