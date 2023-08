En un lapso de pocas horas, un juez autorizó un transplante para salvar a una niña

Este caso no estaría comprendido en esos presupuestos ya que la donante está en pareja con la madre de la niña, pero no es legalmente su madre adoptiva. Sin embargo, el magistrado dio por probado a partir de lo escuchado en las audiencias y de las pruebas ofrecidas en el expediente que existía una relación socioafectiva entre la donante y la progenitora de la niña, "una relación que las une desde el afecto y el hecho de compartir un proyecto vital comunitario". Señaló que las relaciones familiares no deben entenderse solamente desde los lazos biológicos y genéticos sino en su dimensión socioafectiva.