Convocan al Primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en la Era Digital

No hay ningún niño que pueda resistirse a la pregunta “¿querés que te cuente un cuento?” Y, sin embargo, una de las mayores tragedias de la educación en la Argentina encuentra su origen en que los chicos no leen. El 68% de los niños carece de libros en sus casas, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). La pérdida del hábito de la lectura repercute directamente en la escuela, donde el 30% de los alumnos de 6° grado no logra superar el nivel mínimo esperado en Lengua, de acuerdo a las últimas pruebas Aprender. Este panorama que arrastra la Argentina desde hace décadas, ha motivado a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) a convocar al Primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en la Era Digital, que se realizará en Tucumán, el jueves y el viernes a las 9.30 en el Anfiteatro de la Unsta, 9 de Julio 165.