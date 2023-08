Massa, los resortes que siempre saltan y la verdad fría de los números de Milei

Si después de haber tomado conciencia de los verdaderos números de la elección se empiezan a orejear los naipes, está claro que en la semana Milei no las tuvo todas consigo, ya que como la figurita de la elección se refirió a varios temas que le trajeron polémica y algún desgaste. Habló de dolarización, un esquema que por sus vericuetos sobre activos y pasivos del Banco Central no es algo para imponer desde el primer día y puso a todo el Conicet en la picota tratando de explicar por qué hay que cerrarlo. Además, se excedió con declaraciones tajantes, las que un futuro Presidente no debería hacer, sobre China y el Mercosur, lo que puso a su probable canciller, la economista Diana Mondino, en figurillas para desenredar el pastiche.