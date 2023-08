“Mientras más cosas vivimos, más payasos vamos a ser”

- Mis compañeros de escena, el grupo que tengo, “Medianoche payasas” y “Payasos autoconvocados”, con sus espectáculos de improvisación clown. Julieta Daga, Laura Ortiz, Lucía Miani, Marcelo Katz, Lila Monti, Darío Levy, Marina Barbera, Jesús Jara... Todos han acompañando, pero privilegio a quienes me acompañaron en proyectos, porque los admiro y es hermoso verlos crecer. Es la sensación más hermosa que hay, que te empuja a pensar que si el otro lo puede hacer, vos también. Me identifico mucho con las personas, sean docentes, artistas o generadoras de teatro, pero no empatizo con cuando aparece el ego. Me sacuden quienes tienen la misma pasión con cinco espectadores que con 1.100 o con 500. El placer de hacer teatro es lo que me lleva a tener maestros.