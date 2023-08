Cartas de lectores: serias dudas

El sorpresivo resultado de las PASO ha generado dudas y expectativas a causa de las apresuradas declaraciones de cambios a efectuar en la economía y en la estructura del gobierno anticipado a la prensa por Milei. Si bien algunas de las medidas proclamadas pudieran ser acertadas, no creo, como muchos con quienes he conversado, que cerrar el Banco Central y la dolarización sea aceptable, y más bien apresurada. Estimo que el Banco Central es una icónica Institución que representa y se identifica con la República, que para funcionar responsablemente solo necesita tener total independencia del partido político gobernante. Así no podría ser usado en solventar los despilfarros del gobierno, cada vez que autoriza emisión de moneda sin respaldo. Por lo tanto, solo se debe asegurar que el Banco Central sea una institución completamente independiente, al igual que la Corte Suprema de Justicia. Respecto de la dolarización, es de temer que debido la idiosincrasia instalada en la población por tantos años de vivir con la inflación, los precios sigan aumentando en cualquier moneda que elijamos. Cabe reflexionar también sobre lo que ocurre en países que han dolarizado su economía, como Ecuador, que se encuentra en extrema pobreza, y Panamá, que, como todos recordarán, es un paraíso para aventureros que deciden fundar alguna sociedad u organización con dudosas intenciones de actividades ficticias. A tal efecto, existen edificios para albergar exclusivamente oficinas cuya función es legalizar los respectivos contratos. Sin embargo, y con el objeto de mantener una mínima esperanza de que el candidato pudiera producir un certero cambio de rumbo, creo que debe evitar que su triunfo se transforme en anticipada egolatría, toda vez que se expone demasiado ante los medios, lo cual puede desgastarlo antes de lo que supone.