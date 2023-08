Cartas de lectores: paz y odio

A principios del siglo XX el Papa León XIII había escrito una de las encíclicas más extraordinaria que se haya escrito, la Rerum novarum ( de las cosas nuevas) cuando empezó la revolución industrial en el mundo a manos del capitalismo ultranza y las primeras apariciones del socialismo que luego terminó en el comunismo. León XIII fue un adelantado en esa época, en que pregonó a través de la doctrina social de la Iglesia el llamado bien común, que ningún político de derecha e izquierda han buscado jamás. El odio del Sr. Milei como el odio de la Sra. Fernández de Kirchner y la deuda que ha generado el Sr. Macri han puesto a Argentina en un laberinto del que nadie sabe la salida . No se puede vivir con tanto resentimiento. Jamás vi esto y me preocupa como argentino ver los agravios que se dicen por redes sociales y demás canales televisivos. ¿Cuál es el bien común que proponen los políticos? León XIII enfrentó una etapa difícil en su rol y pudo entender al trabajador golpeado por máquinas y por empleadores crueles. En pocas palabras, ojalá León XIII estuviera vivo para poder guiar a esta sociedad perdida. Recuerdo que el nazismo llegó a Alemania a través de una crisis espantosa y el comunismo lo mismo, en Rusia. Aprendamos a leer la historia y no repetir el pasado. La paz sea con ustedes, decía Cristo.