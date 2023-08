Boca: Barco, con futuro de Premier

Es posible que a Valentín Barco no le quede mucho tiempo en Boca: Brighton parece decidido a llevarse al habilidoso jugador de 18 años, una de las figuras del equipo de Jorge Almirón, en este mismo mercado de pases. En realidad, el club de Inglaterra ya intentó negociar con Boca por el zurdo, pero las dos ofertas que presentó fueron rechazadas por el “xeneize”. Por ello es que la intención sería directamente ejecutar la cláusula de rescisión, aprovechando que el valor es bastante bajo considerando la juventud y el potencial del “Colo”: apenas 10 millones de dólares, un vuelto para muchos clubes europeos. Ni hablar para Manchester City, que al parecer también estaría interesado en llevarse a Barco.

¿Por qué una de las joyas del fútbol argentino tiene una cláusula de rescisión tan accesible? Porque es una de las condiciones que puso el jugador a través de su padre y de su representante, Adrián Rouco, en la negociación para renovar el contrato con Boca, cuya fecha de expiración era diciembre de este año. Las tratativas fueron arduas, y ante la falta de acuerdo, la dirigencia del club intentó venderlo a Getafe en cinco millones de dólares por la mitad del pase. Caída la operación, el Consejo de Fútbol reanudó la negociación con el entorno de Barco, quien puso como condición de renovación que no se aumentara la cláusula, a fin de tener la posibilidad de emigrar ante la aparición de una oferta conveniente. Con el tiempo en su contra, a Boca no le quedó otra que aceptar dichos términos para evitar que el jugador quedara libre a fin de año y no recibir ni un dólar por una eventual transferencia.

En caso de que Brighton (o el City, o el club que sea) decida ejecutar la cláusula, Boca no podrá hacer nada para evitar que se lleven a su joya. Sin embargo, el que sí puede evitarlo es el propio jugador, quien debe dar su visto bueno para que se realice la operación. Y la buena noticia para Boca es que el “Colo” no se quiere ir. Al menos, no mientras el equipo de Almirón siga en carrera por la Copa Libertadores. En caso de que el “xeneize” supere a Racing en cuartos de final, se quedaría hasta fin de año, ya que el mercado de pases europeo se cierra un día después de la revancha.

El que sí ya tendría todo acordado para marcharse es Sebastián Villa. El colombiano arregló con un club de Turquía (Kasimpasa), aunque lo hizo en condición de jugador libre, como él mismo ser considera al no ser tenido en cuenta por Boca tras ser declarado culpable de violencia de género. Sin embargo, la dirigencia considera que el futbolista tiene contrato vigente y reclamará ante la FIFA si pretende marcharse.