Un reconocido actor de Hollywood comparó a Javier Milei con un presunto asesino serial: “Hasta la misma tintura”

“Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, escribió el rapero en su cuenta de Twitter. La frase no pasó desapercibida y reavivó el debate de lo A pesar de que algunos tuiteros se mostraron a favor del comentarios del artista, no faltaron quienes lo cuestionaran duramente. “¿De qué derechos hablas? No hay derecho a la vida, te matan por dos pesos”, “Respetá el voto popular”, “Estuviste cuatro años sin decir absolutamente nada mientras el país estaba arruinado”, “Disfrutemos los derechos que tenemos porque en octubre desaparecen”, “Todos los termos salieron a bardear a Trueno”, y “Ojalá ustedes pueden explicarle a los jóvenes por qué es un peligro que Milei gane”, fueron algunos de los mensajes que confrontaron en la red del pajarito.s usuarios de las redes sociales.