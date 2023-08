“Evocación Lola”: cuerpos en acción para transformar espacios

- De su prolífera obra, me interesa su potencia. Me siento inspirada por evocar el influjo creador de una artista que fue pionera en su labor a partir de poder poner en valor su legado como mujer artista oriunda de una provincia del Norte de nuestro país, quien supo posicionarse y ser reconocida como la primera escultora argentina en un contexto de época donde ser mujer y artista era sumamente cuestionado. Me interesa su obstinación creadora. Me inspira una artista que fue capaz de crear con una perspectiva visionaria y que supo trazar un trayecto a fuerza de reterritorializarse, enfocarse, disciplinarse y autogestionarse en el campo de la práctica profesional de una manera lúcida cuyo afán considero no consiste para lxs artistas, sobre todo de las provincias, sólo en la creación de obras sino en la iniciativa por asumir lo que es inherente a una misma como creadora, a la práctica experimental territorial como gesto poético para cuestionar y resignificar cánones imperantes en un determinado sistema histórico- político.