La doble vida del talentoso Paul de Man

Hendrik, pese a haber sido despojado de su familia, a la que no vio durante muchos años, dijo no sentir ningún rencor hacia su padre. En una conversación con el escritor David Lehman, al recordarlo hizo referencia con algo de sorna a un pasaje de Confesiones del estafador Félix Krull, de Thomas Mann. En el primer capítulo, el narrador de la novela habla de su padre, el fabricante de una marca de champán. Las botellas y sus etiquetas eran magníficas; también la presentación en papel de plata y su sello suspendido de un cordón de oro. “Desgraciadamente, parece que la calidad del contenido no se equiparaba con el esplendor de su apariencia. Lo que había allí dentro era simplemente veneno”.