Cartas de lectores: el poder del pueblo

La degradación es total. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Que nos está pasando? Estas interrogantes, seguramente, recorren a diario la cabeza de muchos ciudadanos/as. Estamos anestesiados, dicen algunos. Otros, sin embargo, piensan que estamos destinados al fracaso y la miseria pero al margen de estos pensamientos cansados, pienso que todos nosotros, tenemos un poder del que todavía no hemos sido conscientes. Somos los escritores de nuestras propias vidas y de la vida, por supuesto, en comunidad. Es por eso que resulta imperioso entender que juntos podemos cambiar esta realidad. Que el poder y la fuerza de la democracia, reside en nosotros. Que debemos honrar nuestra tierra, cuna de la independencia y de mentes brillantes como Juan Bautista Alberdi, Lola Mora, Julio Argentino Roca, Nicolas Avellaneda, etc. Que la hora actual, nos exige que pongamos todo de nosotros para cambiar esta realidad. No es momento para tímidos o para quienes miran la vida en grises. Es momento de volver el poder a quién realmente le pertenece: al pueblo. Teniendo en cuenta esto, y entendiéndolo, nos ayudará a crecer como sociedad, provincia y nación..