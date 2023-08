Cartas de lectores: estafa a jubilados

Coincido plenamente con la carta escrita por Lorenzo S. Marcos el día lunes 7, la que denuncia que desde el Anses le han descontado de sus haberes $365 para una prepaga de salud llamada Salud Integral M, lo que significa que no somos dueños de nuestros haberes jubilatorios y que estamos a merced de lo que ellos decidan hacer. Gracias a su denuncia me anoticio de que yo, más todos los jubilados/pensionados hemos sido víctimas de la misma maniobra fraudulenta. A ello le sumo que, justamente, haciendo los trámites para poder cobrar la pensión de mi marido, me avisan que forzosamente se me incorpora a la obra social del Subsidio de Salud a pesar de mi negativa en cuanto pago la obra social de la Universidad y del PAMI. Es decir, tendré tres obras sociales sin ninguna relación a mis necesidades, y ahora nos ponen, silenciosa y arteramente una cuarta. A ello se suma la vergonzosa suma de $3.000 que me indican me corresponde por el seguro de vida tras 20 años de aporte de mi marido; cifra que se corresponde por motivos de la “devaluación”. ¡Impresionante! Salí riéndome de la insólita e inesperada situación que viví. Pero claro, ¿cómo, si no, van a bancar el despilfarro de las campañas políticas llenas de dádivas, multitudinarios actos con propaganda mentirosa; de los planes sociales sin control, de los sueldos y gastos monstruosos de los “dueños del poder”, de las pérdidas millonarias de los organismos estatales, entre ellos Aerolíneas Argentinas; de los viajes suntuosos al exterior, etc. etc.? Es que ellos sí gozan de los privilegios de los cargos que han alcanzado con el empobrecimiento de las víctimas que tienen que votar bajo una ley electoral, también artera y engañosa, más las míseras dádivas que reparten con las que someten, a los más débiles, al voto cautivo.