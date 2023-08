Tango: recital en el Centro Cultural Rougés

La grilla musical de hoy abre a las 18 en Kekégol (24 de Septiembre 814) con el show de Máximo. Rock, hard rock, metal y punk, incluyendo fusiones de estos estilos, recorre NorthOn, la banda tucumana integrada por Claudio Tunkyla Marín, Juan Carlos Flaco Ahumada, Ariel John Parra y Ariel Torch Bellos, que protagonizará el ciclo Autores Del Mes a las 21.30, en Irlanda (Catamarca 380). En simultáneo, Amor Amarisho homenajeará a Gustavo Cerati en Caprice (Chacabuco 437); mientras que Golden Shag hará jazz y rock en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena). Las tres propuestas son con entrada libre y gratuita. Ya con cobro de derecho de espectáculo, a Robert Nesta Club (San Martín 1.129) llegará el festival Monsters of Tribute, con la intervención de White Sabbath (temas de Black Sabbath), Junkheads (Alice in Chains) y The Renegades (Rage Against de Machine); Uso y Abuso, Proyectoseta y Niko Boeri harán punk en Valhalla-Bar (La Rioja 165); y Ojo Vigía recorrerá el blues en Beet (San Miguel 531), con canciones nuevas. En el Bar Siglo XXI (avenida Mitre y Santiago del Estero) tendrá lugar “Divas”, una noche romántica organizada por Nonino Sur, con Mariela Salas, Lucila Suárez, Marité Luna, Marta Formoso y Cristina Alzogaray. En Beckett’s (25 de Mayo 783) se realizará un concurso de canto entre aficionados. Brotes Casa Cultural (Santiago del Estero 179) recibirá a Viernes con La Dominga, con milonga tanguera con Mariana Rosciano y la Dj Ame y performance de Sabrina Fresco. Desde las 22.30, Marcelo Gabbar se presentará en Santa Marta Restó de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.645). También en la ciudad jardín, en la Casa de la Cultural (Las Higueritas 1.850) a las 21 se presentará “Yerba Buena Flamenca”, dirigido por Belén García.