La extinción de pueblos por el desborde de los ríos

Dos circunstancias que parecen inalterables se unieron para que se diera la llamativa circunstancia de que en la escuela 345 de Estancia Ingas (Monteagudo) haya un solo alumno para todo el equipo docente: el paulatino avance de las aguas sobre las casas y y la mecanización de las tareas agrícolas, que ha dejado a los cosecheros sin trabajo. Tal es la situación narrada en nuestra edición del lunes, centrada en la historia del alumno de 9 años que todavía mantiene en actividad el establecimiento educativo.

El estudiante fue puesto en la luz pública en ocasión del Día de la Bandera, cuando el ministro de Educación fue a visitarlo para tomarle el juramento, con lo que hizo saber a los tucumanos sobre este intríngulis educativo cuya solución no se avizora fácilmente. Este pueblo está siendo asediado desde hace años por los desbordes del río Gastona, que tapan los sembradíos e invaden las casas. “Tuve que abandonar la casa que tenía porque aquí es muy duro vivir. El agua del Gastona salía de su cauce en el verano y entraba a nuestra casa. Además quedábamos aislados semanas. En esta tierra es estar en medio de la nada”, dijo un vecino que dejó todo para empezar de nuevo en otra localidad. En la zona sólo sobreviven dos familias: la del estudiante y otra que no tiene niños. El establecimiento educativo, de 78 años, llegó a tener 50 estudiantes. Hace dos años eran 21. Egresó la mayoría y ahora sólo quedó este alumno en el cuarto grado. “El proceso de extinción de la comunidad comenzó con la aparición de las cosechadoras integrales. Este era un pueblo con muchos zafreros que hachaban la caña de azúcar. Las máquinas desplazaron esa mano de obra. Los que se quedaron se convirtieron en golondrina. Pero luego apareció el problema del río que todos los años invadía sus casas, provocándoles pérdidas de sus bienes. Entonces la gente se comenzó a ir para no volver más”, dijo una docente.

Otro paraje que también se extingue cerca de Estancia Ingas, es Sud de Trejo, a causa de los desbordes del río Chico. En la escuela local se cerró el nivel secundario por falta de alumnos. Otros pueblos inundados por el río Chico son Niogasta, Sud de Lazarte y Esquina. Y más al sur están los pueblos como Tobar o Sol de Mayo, afectados por el río Marapa.

El proceso de sedimentación y de desborde de los ríos en el sureste tucumano, así como los problemas de torrentes que causan socavones en la zona más cercana al piedemonte, al suroeste, ha sido explicado, a partir de la gran inundación en La Madrid en 2017, por los desmontes, la expansión de la agricultura sin control y los cambios hídricos, que requieren un estudio integral, primero, y luego acciones concretas y con mirada de largo plazo para revertir el progresivo deterioro de estas localidades.

Mientras tanto, historias como la de este alumno aparecen como singularidades que hacen sonar campanas de alarma por situaciones que abarcan a comunidades, que son ignoradas o subestimadas hasta que una gran emergencia vuelve a hacerlas visibles, como ocurrió en La Madrid.