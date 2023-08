Interrogantes: las reservas y el futuro del ministro Massa

El Banco Central no tiene la suficiente espalda financiera para atender una corrida cambiaria. Las reservas netas se encuentran con saldo negativo, en torno de los U$S 10.000 millones, lo que resta poder de fuego a la entidad que preside Miguel Pesce. Los dólares que enviará el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia fines de mes pueden cambiarle el humor a esas reservas y apuntalar la política de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria. En el mercado, a su vez, se preguntan qué puede pasar si Sergio Massa no obtiene un resultado que lo ubique en posición expectante hacia las generales de octubre. “Creo que no hay margen para que no siga siendo ministro de Economía”, afirmó ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, ante las especulaciones de la salida del gabinete del precandidato presidencial de Unión por la Patria si la sociedad no lo acompaña en las PASO. “Está muy enchufado, muy entusiasmado, con mucha responsabilidad”, sostuvo la dirigente del Frente Renovador, quien remarcó que el tigrense “es un piloto de tormenta en tiempos difíciles”.