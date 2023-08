El sueño de River en la Libertadores se terminó en la definición de los penales

River no reaccionó y el segundo golpe llegó ocho minutos más tarde. Patrick ejecutó un tiro libre y Armani no tuvo reacción. “Nos hicieron dos goles de pelota parada porque no defendimos bien”, reconoció Demichelis. Cuando parecía que el “millonario” se quedaba afuera durante el tiempo reglamentario, llegó el gol de arremetida de Robert Rojas, que llevó el partido a los penales. “Después del gol del descuento tuvimos dos chances más en la que podríamos haber definido la serie”, explicó “Micho”, Y en la definición desde los 12 pasos hubo mucho suspenso. En total se ejecutaron 20 remates, de los cuáles los brasileños convirtieron nueve y River ocho.