Cartas de lectores: La Rioja al 200

Los vecinos firmantes, todos domiciliados en calle La Rioja al 200, nos dirigimos a este diario portador esencial de los problemas ciudadanos, a fin de exponer la grave situación que se vive diariamente en la calle y cuadra señalada, producto de la actividad de un banco y su cajero automático, que provee los pagos a jubilados, pensionados y planes sociales. La aglomeración casi permanente de los mismos, que ocupa ambas veredas, se ve agravada con la profusión de vendedores ambulantes que se instalan con toda clase de negocios (ventas de frutas, verduras, ropas, medicamentos, comidas, etc.) que no sólo interrumpen el tráfico normal sino que obstaculizan la entrada y salida de los vecinos, que se ven imposibilitados de circular y de hacer uso de sus automóviles, lo que convierte a esta cuadra en un gigantesco mercado persa que ha destruido la tranquilidad de los vecinos en su vida cotidiana. Por el sector Este, la mayor parte de la vereda se encuentra ocupada por vendedores ambulantes de todas las especies señaladas, motocicletas, bicicletas, vehículos abandonados, vehículos en doble y triple fila, colocando mercaderías hasta en los árboles y en los jardines de los vecinos. Entendemos que ante la gravedad del deterioro de la vida normal del barrio exigiremos a la autoridad municipal y provincial que tomen cartas en esta denuncia y cumplan con sus deberes de asegurar la vida normal a una cuadra que era tranquila y segura hasta el establecimiento de esta sucursal bancaria. Otra grave consecuencia del zafarrancho lo constituye la baja del valor de las propiedades del sector. Basta recurrir a cualquier inmobiliaria para tener una idea de la pérdida enorme del valor de nuestras propiedades como consecuencia del reinante caos urbano. Finalmente señalamos que las normas constitucionales nos protegen por lo cual citaremos las obligaciones del Municipio que actualmente no se cumplen. La Constitución de la Provincia establece que es “Finalidad del Municipio proteger “orden y seguridad en el tránsito, transporte urbano y privado”, la “higiene pública” y “cualquier otra función relacionada con los intereses locales” (Art. 134 incisos 4 incisos c), g), inc. 7 y 16 del texto constitucional). Por todo lo cual solicitamos que el Municipio ponga orden y cumpla con su deber de defender a los vecinos, a su tranquilidad y su vida normal hoy dañada y perjudicada por el desborde de una sucursal bancaria y la invasión de mercaderes y vendedores ambulantes que no respetan normas de urbanidad. Hacemos reserva de recurrir a la autoridad judicial en caso de que el Municipio no ponga fin a este grave desorden en defensa de los intereses de todos los vecinos afectados que pagan sus impuestos y no reciben la protección que marca la legalidad.