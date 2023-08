Cartas de lectores: personal auxiliar y comedor

“No se puede entender que se haya vuelto normal... que padres y docentes se ocupen de las tareas de limpieza o de cocinar ...” ( LG 06/08). ¿Se haya vuelto normal? Ante esto, aclarar que en mis 38 años en la docencia activa, maestra, directora y supervisora, siempre fue normal que los padres/madres cocinen en escuelas. Sería importante que el Ministerio de Educación diese a conocer cifras de cuál es el número de personal auxiliar designado como cocinero/a en los últimos 40 años. Sorprendería el escaso número. Me atrevo a arriesgar: 2% de los comedores escolares en la provincia cubiertos con personal del Estado. La ciudadanía siempre consideró que los comedores escolares funcionaron normalmente. Jamás. Los docentes siempre debieron realizar negociaciones con las comunidades educativas( padres/madres/ comunas) para dotar de personal para cocinar. Simplemente quería dar a conocer una realidad que las escuelas, en su afán de servicio, fueron normalizando con ingentes esfuerzos( maestros/profesores, cocinando cuando no llega la cocinera), y de ese modo, paulatinamente, se diluyó, especialmente en escuelas rurales, y continúa diluyéndose, la esencia del trabajo docente. Que no es el asistencial...o el de “ contenciòn”, al decir de autoridades docentes. “Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá toda la vida”. Ya es más que evidente que estamos en deuda con nuestros jóvenes y niños.