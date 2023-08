Qué pasará con el tipo de cambio del dólar oficial y del "blue" a días de las PASO

Mientras tanto, el último informe de la consultora Consultatio Plus, publicado por IProfesional.com tampoco fue muy alentador al pronosticar que "la presión dolarizadora no tiene motivos para ceder hasta conocerse los resultados de las PASO del 13 de agosto. En consecuencia, no caben dudas de que (Sergio) Massa irá a las elecciones primarias con el CCL real cerca de niveles récord de su gestión".