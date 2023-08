Municipios y Provincia cruzan acusaciones por el Canal Norte

El arquitecto Juan Eduardo Saravia, director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), no fue tan tajante. En diálogo con LA GACETA, Saravia aceptó que hay tramos en los que hay daños importantes, pero aseguró que “la vida útil del canal no está terminada”. Según el arquitecto, hay dos principales problemas que afectan al Canal Norte, uno de los cuales coincide con lo explicado por Najar. “Cuando fue planificado no existía Lomas de Tafí, entonces se ha incrementado el caudal de agua”, puntualizó Saravia, remarcando también el crecimiento de Las Talitas.