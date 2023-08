Sólo cuatro de cada 10 niños de Sudamérica reciben lactancia materna después de los seis meses

La lactancia materna en el ámbito laboral no sólo tiene impactos sociales, sino también económicos. Datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), por su parte, establecen que la desnutrición subyace en el 45% de las muertes en menores de cinco años y que no amamantar se asocia con pérdidas de más de U$S 300.000 millones anuales y genera un gasto de U$S 54.000 millones por año en fórmulas infantiles.