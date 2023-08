Festival Gerardo Vallejo: tiempo de risas al otro lado del teléfono

- El proyecto nació a partir de una idea de Diego Dubcovsky, el productor, que venía hace casi 10 años con ganas de llevar adelante una película sobre Tangalanga, y en 2021 me invitó a sumarme al proyecto como director. Al momento de incorporarme ya había una primera versión de guión que había sido desarrollada por Sergio Dubcovsky, hermano de Diego. Yo le propuse reescribir ese guión, incorporando la trama fantástica y otros elementos ficcionales a la historia real. Ahí sumamos a Nicolás Schujman como coguionista y juntos comenzamos un trabajo de escritura que me permitió apropiarme del personaje y de la historia desde mi sensibilidad. Más allá de no haber sido coetáneo de Tangalanga (su momento de esplendor fue en los 80 y 90), fui un ávido oyente de sus bromas durante mi adolescencia que en ese momento circulaban en MP3, por lo que no me resultaba ajeno en lo absoluto.