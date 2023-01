Estrenos de cine: “El método Tangalanga” evoca una era que no volverá

Por eso, “El método...” es un tributo nostalgioso a un tiempo que ya no está, a la magia de concretar la comunicación con el otro, al deseo de “constatar una y otra vez, antes de empezar la conversación propiamente dicha, que el canal efectivamente está y que anda perfectamente bien (...), como si cada conversación telefónica no pudiese sino verse antecedida por una especie de homenaje implícito ante el prodigio, nunca asimilado del todo, de poder hablar con otro aunque el otro no esté ahí”.