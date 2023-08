Milei presentó su plan de gobierno: qué dice sobre la apertura económica y la asistencia social

“Queremos que quede bien clara una cosa: los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios, por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a ellos. Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y el bienestar, la eliminación de la asistencia social es un crimen”, aclaró.