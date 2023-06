La reacción de Cristina Pérez cuando se enteró al aire que Luis Petri fue elegido por Patricia Bullrich

“Estoy en shock”, obviamente se esperaba que fuera entre hoy o mañana la definición, pero estoy en shock. No lo veo a Luis desde hoy a la mañana, más precisamente desde el mediodía -fue lo primero que dijo-. Con razón me explotó el teléfono, toda mi familia me está llamando. No sé qué decir, la verdad que no sé qué decir”, agregó.