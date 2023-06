La reacción de Cristina Pérez cuando se enteró que su pareja Luis Petri será candidato a vicepresidente

La historia de amor de Cristina Pérez y Luis Petri

Durante una entrevista en el programa Podemos Hablar (Telefe), la compañera de Rodolfo Bari contó cómo se conoció con Petri. "Él (Luis) era diputado y yo le hice una nota por teléfono”. “La primera vez que lo escuché hablar me gustó. ‘Habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije: ‘¡Qué bombón!’”, sostuvo en esa oportunidad, reprodujo el diario La Nación.