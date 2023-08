Según Espert, “un policía tiene que ganar lo que gana un diputado, $700.000 por mes”

Al recordarle que fue el gobierno de Macri que pidió el empréstito con el FMI, en 2018, el economista liberal dijo: “sí, sí, pero Macri firmó el acuerdo número 28. Te cuento que ya estamos en el número 29 y antes de Macri hubo 27 acuerdos con el Fondo y muchos de ellos fueron Stand by como el de Macri, como el de Alberto Fernández. Ahora, las medidas de Massa es estar engañándonos en la cara a los argentinos. ¿Un nuevo dólar, el dólar 4 ya? No había Impuesto País a los servicios, ahora sí va a haber. Es una devaluación fiscal. Entonces, eso hace que el Banco Central no devalúa sino que devalúa la AFIP. Es medio raro esto. Si el Fondo avala esto, es tan vergonzoso como el gobierno de Alberto y Sergio Massa. Porque lo que ha anunciado Massa es un mamarracho total. La verdad que si el Fondo Monetario aprueba esas medidas de Massa, Dios es argentino”.