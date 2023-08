El periodista deportivo Emiliano Pinsón habló de su dura lucha contra el Parkinson: “El Emiliano de antes de no está más”

Al finalizar el programa, Emiliano se mostró emocionado al contar el complejo camino por el cual debe atravesar. “Si me ven lagrimear es de contento, de ir para adelante. Yo me voy a retirar cuando me dé cuenta que no puedo más, yo hoy hablo bien, comento partidos, hago cosas. Sí me pasa que capaz que tengo dolores en el cuello cuando me voy a dormir, dolores que no tenía nunca, pero después estoy bien”. Después de la charla, Andy Kusnetzoff le dedicó unas emotivas palabras a su colega en las redes: "Buen pibe. Valiente . Talentoso . Amigo . Gracias Pinsi por pasar por perros. Y por la confianza".