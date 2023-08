Estudiantes de Derecho de la UNT debatieron en las bancas de Diputados

A Paula Leiva la experiencia también le encendió la chispa política. “Siempre hubo algo de eso en mí; pero estar allí me animó mucho más a participar y a expresar mis opiniones de manera más frecuente o más públicas”, dijo. Advirtió, además, que no se conoce en su totalidad la tarea del legislador. “La sociedad ve el resultado final de un debate; en ocasiones de temas polémicos. No conoce el trasfondo para que se llegue a una ley. Detrás de cada ley que se aprueba hay un proceso de investigación; un reconocimiento de problemas puntuales. Cada palabra tiene importancia, porque su interpretación posterior puede ser favorable o no”, destacó.