Rugby Championship: hay motivos para ilusionarse

Otra cuestión: está claro que el australiano ya está decidido a que su pareja de medios titular en el Mundial sea la de Gonzalo Bertranou (que ayer entró en el complemento y levantó al equipo) y Santiago Carreras. Este último, si bien no es apertura natural, le ha ido agarrando la mano al puesto y contra Sudáfrica hizo un buen partido, pero ante la ausencia de Emiliano Boffelli (y la no convocatoria de Nicolás Sánchez) debió también estrenarse como pateador, y no le fue del todo bien: los ocho puntos que falló en el segundo tiempo le hubieran dado el triunfo a Los Pumas. De todos modos, la derrota no es culpa de él ni mucho menos. Lo que no deja de extrañar es por qué no se le dan casi minutos de juego a Tomás Albornoz. El apertura formado en Tucumán Rugby es un conductor natural y un pateador efectivo; sin embargo, casi nunca lo ponen. Los 10 minutos que tuvo ayer fueron sólo un cambio temporario porque Carreras se había golpeado la cabeza, pero luego no volvió a entrar. Y eso que en ese ratito que estuvo en cancha, rompió dos tackles y generó una oportunidad clara de try. Albornoz merece una chance concreta en el amistoso contra Sudáfrica del sábado que viene en Vélez, no sólo porque su talento, sino porque tiene virtudes que en el plantel son escasas.