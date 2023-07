Los Pumas: los tucumanos Thomas Gallo y Mateo Carreras serán titulares

Entre los postulantes aparece el tucumano Tomás Albornoz. El talentoso apertura formado en Tucumán Rugby (que también puede desempeñarse como fullback) es uno de los pocos convocados para el Rugby Championship que no ha sumado minutos en cancha, pese a que rindió muy bien en los pocos que tuvo en la edición 2022. El jugador de Benetton figura entre los suplentes para el partido de mañana, y dada la ausencia de Sánchez (no fue convocado en esta oportunidad), tiene buenas chances de reemplazar a Santiago Carreras en el segundo tiempo. A favor de Albornoz juega también la virtud de patear a los palos, que Carreras no tiene y que en esta ocasión será importante dada la ausencia de Emiliano Boffelli, el goleador de la era Cheika (y el único que había jugado todos los partidos desde la asunción del australiano). Sí, es hora de probar.