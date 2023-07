Boca llega motivado a la Copa

Independiente no se quedó y fue rápidamente en busca del empate. Dos minutos después de la apertura del marcador tuvo una gran chance. Ayrton Costa desbordó por izquierda, tiró el centro y Darío Benedetto la tocó con la mano. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó y cobró penal. Y ahí fue donde volvió a lucirse “Chiquito” Romero al atajarle el disparo a Cauteruccio. “Es importante para cualquier equipo que el arquero aparezca en los momentos justos”, explicó el DT de Boca. El “rojo” no se había recuperado del penal malogrado, cuando recibió el segundo golpe. Luego de un tiro de esquina, Valentini apareció por atrás de todos y ganó de cabeza en el segundo palo para poner el 2-0. “Por fin hicieron un gol de cabeza los centrales. Es algo que les pedía siempre. Son cosas que van sumando. El equipo se puso de pie y ahora ya estamos para competir. Venimos en levantada y esperemos aprovecharlo. Es una energía muy fuerte la que siente la gente. Estamos mejorando, así que esperemos que venga Cavani y se ponga lo antes posible a la par de los compañeros. Ahora a descansar y a pensar en el compromiso del miércoles, que para nosotros, los jugadores y la gente, es la parte importante”, señaló Almirón. Lo concreto es que Boca ganó y sacó pecho justo antes de un partido trascendental.