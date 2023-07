Pérez-Reverte vuelve con una historia de la Segunda Guerra

La formación clásica de la protagonista Elena Arbués, la joven propietaria de la librería Circe, le permite reconocer al suboficial Teseo Lombardo como un auténtico héroe. En el contexto de la Segunda Guerra aflora el dolor en cada personaje: “No me gusta esa España de Franco. Me hace sentir incómodo… me ensombrece…” le confiesa a Elena el anciano Sealtiel Gobovich que atiende una librería del otro lado de la reja. Esta librería, que cuenta con libros actuales y con secciones de libros raros y antiguos, como también las otras que aparecen en el relato constituyen verdaderos oasis de paz.