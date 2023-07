Cartas de lectores II: La imagen del General Roca

Hablar del General. Julio Argentino Roca es hablar del progreso de una Nación que se estaba forjando y que no pudo ser. Este hombre fue fundamental para que hoy la Patagonia sea argentina. No voy a entrar en polémicas sobre lo que fue la Campaña del Desierto; ciertos resentidos nunca estudiaron historia argentina sobre lo que fue eso. Pero en las presidencias de este ilustre prócer el país estaba entre los más poderosos del mundo. Hoy está entre los peores. El sesgo ideológico kirchnerista ha instaurado la desaparición del general Roca como así también Sarmiento y Cristóbal Colón fueron blanco de sus ataques. La historia ha demostrado que esas personas han logrado mucho más que mentiras de fanáticos. Dejo a criterio de cada uno leer la vida de ellos. Admiro al general Roca por todo lo que le dio a la República Argentina. Un hombre justo que tuvo como todo ser humano virtudes y defectos. No pertenezco a ningún partido político pero los acontecimientos del pasado se ven desde las perspectivas de esa época, no del tiempo moderno.