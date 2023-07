Festival de Cine: “Los delincuentes” que buscan una vida liberada del trabajo

- A mí me interesa la fidelidad del texto, pero a veces lo termino de encontrar con los propios actores y hago una nueva reescritura; hay una nueva escritura después de los ensayos. No me interesa la improvisación, no creo que de ella se pueda sacar nada nuevo. Creo en la escritura, en los diálogos, en la mirada, en las formas del habla, es lo que en cada personaje me interesa mucho; que parta de mi visión y creatividad, y que atraviese a los actores y luego regrese por ese filtro. En esta película trabajé con un elenco muy variado, hay muchos personajes y situaciones y todos son personas con las que ya había trabajado mucho, y sumé a otras con las que quería trabajar. También hay no actores; me interesa esa forma amateur con lo profesional, me parece que eso enriquece, hay como una cosa lúdica.