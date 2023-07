Maratón de Cine: comedias, ficciones y documentales

El jurado tucumano Pablo Schembri señala que le llamó la atención la presencia de comedias, lo que no es común en estos festivales, dijo. “A veces se lo considera un género menor, pero no es así, importa la calidad -añadió-. Que no solo apunte a una clase de cine y se revaloricen los géneros”. Marcó como un dato positivo la variedad, que estén agendadas producciones de distintas regiones. “Hay también un equilibrio entre el documental y la ficción y destaco la presencia femenina”, le respondió a LA GACETA durante una conversación. Las últimas encuestas dan cuenta de la importancia del consumo cultural y de su porcentaje en el PBI. “El sector audiovisual representa el 35% del total de las industrias culturales existentes en el país”, explica Ruiz Torres.