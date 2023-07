Ola de calor anormal, hasta para el verano

“Veníamos teniendo temperaturas máximas de 27° C. Acostumbrado al calor de Tucumán, no me parecían excesivas -cuenta-, pero la semana pasada llegó a 46° C”. La diferencia, explica, es que el clima seco y ventoso del desierto es más soportable que el calor húmedo y casi estanco de nuestra llanura pedemontana.