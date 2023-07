“El FMI exigirá acomodar los desequilibrios”, afirmó el economista Federico Vacalebre

-Así es. Son compromisos que hay que cumplir. Pero falta saber cuál es el acuerdo que se firmó, y lo preocupante, en términos macro, es las principales metas que se había fijado el Gobierno no las cumplió. Son tres: el déficit fiscal, se incumplió por unos U$S 7.000 millones; las reservas a junio tendrían que estar en U$S 9.000 millones y hoy son negativas cercanas a poco más de U$S 7.000 millones; y finalmente la emisión monetaria concreta y directa para asistir al tesoro nacional. En síntesis, ninguna de las tres se cumplió, a pesar de que en los primeros 6 meses se hizo una reducción considerable por prestaciones sociales. Pero evidentemente no alcanzó -porque se cayeron los ingresos por derecho de exportación, más la sequía-.