Dos atletas tucumanos, listos para revivir una epopeya griega

“Se sufre demasiado con los cambios repentinos de temperatura. Pasás de mucho frío a demasiado calor. Imaginate: me llegué a poner hielo debajo de la gorra y en los bolsillos para poder terminar tranquilo. Pero cuando faltaban cuatro kilómetros para terminar iban unos ingleses con su bandera y yo saqué fuerzas de donde no tenía, mostré la bandera argentina y me llené de orgullo”, recuerda Héctor.