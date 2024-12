Zafra: en 12 años, la producción no creció al ritmo de toneladas molidas

Agregó que en aquellos años la información técnica era muy completa, cosa que hoy no existe. “Los datos que exponemos son a nivel provincial y no por sectores, y así podemos tomar cifras estadísticas sobre comportamiento del cañaveral total en cuanto a toneladas de caña por hectárea y los kilos de azúcar por hectárea. “El cálculo es simple: toneladas brutas molidas vs. hectáreas cosechables; y toneladas azúcar equivalente vs. hectáreas. Así surgen 51,4 toneladas de caña por hectárea en 2012 vs. 57,8 toneladas por hectárea en 2024 (11,6% mayor) y con el azúcar por hectárea fueron 5.120 kilos por hectárea en 2012, vs. 4.767 kilos por hectárea en 2024. En el ínterin de esos 12 años hubo varios años con más de 5.000 kilos por hectárea. Comparado solo con 2023, hubo mayores valores este año en ambos aspectos. Las toneladas de caña por hectárea en 2024 resultaron 57,8 toneladas por hectárea vs 55,21 toneladas por hectárea y los kilos de azúcar por hectárea fueron 4.767 vs. 4.630)”, dijo.