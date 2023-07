El precio del dólar "blue", en llamas: qué pasará en los próximos días y a cuánto podría cotizar

Dólar “blue” y reservas del BCRA

La delicada situación de las reservas del Banco Central es otro de los elementos que inciden en la dinámica del dólar ilegal. Salvador Vitelli, de Romano Goup, todo indicaría que, más allá de los anuncios, “los fundamentos macro no se han resuelto”. Y es que considera que, si bien es un buen paso el acercamiento con el FMI, “aún sin detalles, genera nerviosismo, ya que no se sabe bien qué estaremos acordando y si aumentará la oferta de divisas (no estaría pasando)”.