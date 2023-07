Elecciones 2023: Vidal habló de la interna de Juntos por el Cambio y pidió “bajar un cambio”

Luego, la ex mandataria bonaerense analizó la gestión del oficialismo y fue crítica. “No están pensando en los problemas de la gente. Crece la inseguridad, hay crisis de bronquiolitis y no hay médicos y ellos están en otra parte”. “Están en otras cosas, en la campaña y en construir poder. Con 45% de pobreza y creciendo. ¿Dónde están las prioridades?, de verdad. No están donde está la angustia de los argentinos. El kirchnerismo gobernó 16 años, son un proyecto de poder no de país. No está en ellos como transformar la vida de la gente”, sumó.