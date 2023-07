Licitación pública vs. contratación directa

¿Cómo se unifica un precio oficial de cualquier rubro de una obra? Poniéndose de acuerdo entre todas las reparticiones en las incidencias los materiales intervinientes en un ítem, que tiene una unidad de medida determinada (1ML, 1M2, 1M3, etc.) y el rendimiento de la mano de obra, medida en tiempo de ejecución del ítem para cada unidad de medida, de acuerdo a la categoría del trabajador para ejecutarlo; esto es lo fijo lo que no se mueve; después hay que poner el precio del material y de la mano de obra, el cual se lo puede actualizar todos los meses a través de la Secretaría de Obras Públicas, en la que ya existe una Comisión que actualiza, mediante índices, los aumentos de precios de la construcción, a los efectos de la redeterminación de precios que cada obra en ejecución la contempla. Es por eso que la estimación del presupuesto oficial debe ser razonable, no incorporando conceptos en los análisis de precios que sólo le corresponden a la empresa, cuantificarlos sin indicarlos nominalmente en el precio final ofrecido, como es el caso de la “capatacia” (algunas reparticiones ya lo incorporaron) el cual significa un 5% más sobre la mano de obra de todos los rubros que conforman la obra; no se debe aumentar los porcentajes estimados como el de “Gastos Generales” o reconocer gastos como el impuesto a los ingresos brutos (cuando todo aquel que tiene una actividad comercial por pequeña que sea lo paga).